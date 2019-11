"Left" ist Reul zufolge das erste Aussteigerprogramm für Linksextremisten in Deutschland. "Damit schließen wir eine Lücke und bieten in NRW nunmehr Ausstiegsprogramme für alle Bereiche des Extremismus an." Die Ausstiegsbegleiter seien Links- und Rechtsextremisten wie auch Islamisten behilflich auf dem Weg zurück in die Gesellschaft.