Venezolanische Soldaten sichern die Grenze (Archiv).

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Inmitten der schweren Versorgungskrise in Venezuela erreichen immer neue Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung die Sammelstellen. So landete ein Flugzeug mit Hilfsgütern aus dem US-Außengebiet Puerto Rico in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota.



Auf dem Landweg soll das Material nach Venezuela geschafft werden. Der umstrittene Staatschef Nicolas Maduro hält die Hilfe allerdings für einen Vorwand für eine militärische Intervention und will sie nicht ins Land lassen.