Derzeit steht besonders die umkämpfte Region Ost-Ghuta im Fokus der Hilfsorganisationen. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind seit Mitte Februar mindestens 1.000 Menschen in der belagerten Region ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten wird auf mindestens 4.800 geschätzt, mutmaßlich ist die Dunkelziffer der Opfer aber deutlich höher. In vielen Teilen von Ost-Ghuta leben nach Angaben des Hilfswerks die Bewohner unter katastrophalen hygienischen Bedingungen mit nur wenig Trinkwasser und oft ohne sanitäre Einrichtungen in Kellern und vorübergehenden Schutzunterkünften unter der Erde.