Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Nach der Anerkennung durch viele europäische Staaten will der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaido dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land bringen. Allerdings braucht Guaido die Unterstützung der mächtigen Streitkräfte, um die Hilfslieferungen ins Land zu schaffen.



Noch halten die Militärs zu Staatschef Nicolas Maduro. Guaido sagte an die Adresse der Soldaten gerichtet: "Einmal mehr appelliere ich an euer Gewissen: Diese Hilfe ist dazu da, Leben zu retten."