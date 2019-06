Die "Sea Watch 3" im Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Kai von Kotze/Sea Watch e.V./dpa

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch fordert eine Woche nach der Rettung von Migranten im Mittelmeer, dass alle in Italien an Land gehen können. Nur zehn von 53 haben das Schiff bereits verlassen. Die Lage an Bord bleibe "extrem angespannt", so Sea-Watch.



Viele Gerettete müssten medizinisch versorgt werden, erklärte Medizinerin Verena Wurz. Laut Bundesinnenministerium seien über 50 deutsche Städte zu einer Aufnahme bereit. Eine der Bedingungen sei die Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten.