Deutsche Kapitänin der «Sea-Watch 3»: Carola Rackete. Archivbild

Quelle: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa

Die freigelassene Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, ist laut der deutschen Hilfsorganisation an "einem sicheren Ort". Ob sie weiter in der sizilianischen Stadt Agrigent oder in anderen Orten in Italien oder auch schon im Ausland ist, wollte Sea-Watch nicht kommentieren.



"Wir wollen, dass sie in Sicherheit ist und, dass sie erstmal nicht belagert wird", sagte Sprecher Ruben Neugebauer. "Sie wird jetzt erst mal schlafen." Am Vorabend wurde der Hausarrest gegen Rackete aufgehoben.