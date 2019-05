Eine Milliarde für Steinkohle-Standorte. Archivbild

Quelle: Robert Schlesinger/ZB/dpa

Das Bundeskabinett hat die Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auf den Weg gebracht. NRW soll bis 2038 knapp 15 Milliarden von insgesamt 40 Milliarden Euro erhalten.



In das Eckpunkte-Papier zum Gesetz für den Strukturwandel wurden Zusagen für strukturschwache Steinkohle-Regionen eingefügt. An Standorten, an denen der Steinkohlesektor eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz besitzt, sollen Projekte finanziell mit bis zu einer Milliarde Euro unterstützt werden.