Coronavirus.

Quelle: ---/NIAID-RML/dpa/Archivbild

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 34 gestiegen, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli - fünf Verstorbene mehr als am Vortag. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1.694 Menschen infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.



Trotz der weiter stark steigenden Zahlen wollen die ersten Regionen ihre geschlossenen Schulen ab Montag wieder öffnen. Die Regierung plant zudem ein Hilfspaket für die durch die Krise zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro.