Beasley rief die Verantwortlichen bei den Huthis in Sanaa daher auf, sofort Maßnahmen einzuleiten, damit die Entwendung von Lebensmittelhilfen beendet wird. Außerdem sollten sie dafür Sorge tragen, dass die Hilfen bei den Menschen ankommen, die sie dringend zum Überleben brauchen.



Bereits am Samstag hatte sich der Leiter der UN-Beobachtermission im Jemen, Patrick Cammaert, enttäuscht gezeigt über die Entwicklungen um die umkämpfte Hafenstadt Hudaida. Entgegen der Absprachen sei ein humanitärer Korridor von der Hafenstadt in Richtung Sanaa nicht eingerichtet worden. Die vom Iran unterstützten Huthis hatten zuvor angekündigt, die Kontrolle über die für die Versorgung des Jemens wichtigen Häfen in Hudaida an die Küstenwache abgegeben zu haben.