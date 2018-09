Viele Alleinerziehende können sich eine zusätzliche Kinderbetreuung außerhalb der Kita-Zeiten nicht leisten. Arbeit im Schichtdienst wird damit fast unmöglich. Für Fälle wie Loise Kimani hat der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen, kurz VAMV, die ergänzende Kinderbetreuung eingeführt. Das Projekt "Sonne, Mond & Sterne" unterstützt Eltern in Essen in Randzeiten und bei wechselnden Schichtdiensten. Nach einer dreijährigen Testphase geht das Modellprojekt ab Oktober unbefristet an den Start.