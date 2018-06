Nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer ist das Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" in Spanien angekommen. Die vor einer Woche von Italien abgewiesene "Aquarius" fuhr am Sonntag mit 106 Migranten an Bord kurz vor 11 Uhr in den Hafen von Valencia ein, teilte die Regionalregierung mit.