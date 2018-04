Tiangong 1 ist im September 2011 an Bord einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2F/G ins All gebracht worden. Sie diente von da an in einer Umlaufbahn von rund 350 Kilometern Höhe als experimentelles Raumlabor, aber auch dazu, Rendezvous- und Andockmanöver zu testen. Es hat eine unbemannte und zwei bemannte Missionen zur Station gegeben.



Tiangong 1 ist 12 Meter lang, wiegt 8,5 Tonnen und besteht aus einem Versuchs- und einem Servicemodul. Seit März 2016 gibt es keinen Kontakt mehr. Im gleichen Jahr schoss China die größere und technisch verbesserte Station Tiangong 2 ins All. Beide Raumlabore gelten als Vorläufer für eine größere Station, die dann dauerhaft im Orbit bleiben soll.