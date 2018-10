Protest gegen Tempelöffnung für Frauen. Quelle: Ajit Solanki/AP/dpa

Demonstranten haben in Südindien Frauen am Betreten eines Hindu-Tempels gehindert. Die Teilnehmer der Protestaktion, darunter auch hinduistische Priester, widersetzten sich damit einem Urteil des Obersten Gerichts.



Die Priester drohten, Rituale und Gebete im Sabarimala-Tempel einzustellen, sollten Frauen und Mädchen im fortpflanzungsfähigen Alter versuchen, das Heiligtum zu betreten. Die Frauen könnten ihre Menstruation haben. Damit gelten sie in den Augen von Strenggläubigen als unrein.