Rettungskräfte vor der Gedächtniskirche. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Opfer und Hinterbliebene des Anschlags auf dem Breitscheidplatz sind mit der Aufklärungsarbeit des Bundestages unzufrieden. Dass die wichtigsten Zeugen nicht schon frühzeitig vernommen wurden, sei nicht nachvollziehbar. Das steht in einem offenen Brief an alle Fraktionsvorsitzenden.



Sie kritisieren, es entstehe der Eindruck, dass dadurch die Aufklärung kritischer Sachverhalte bewusst verschleppt werden solle. Anis Amri war 2016 mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast.