Eine Serie von Bombendrohungen hält Behörden und Bewohner in Moskau weiter in Atem. Etwa 100 Schulen, Kindergärten und Einkaufszentren seien geräumt worden, meldete die russische Staatsagentur Ria Nowosti. Zudem seien Gerichtsgebäude und Geburtskliniken betroffen. Bomben wurden bislang nicht gefunden.



Seit zweieinhalb Jahren gehen in ganz Russland regelmäßig Drohungen ein. Über die Hintergründe gibt es nur Spekulationen. Nach offiziellen Angaben kommen die Drohungen aus dem Ausland.