Polizeibeamte am Tatort in Kirchheim an der Weinstraße. Quelle: René Priebe/dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Beamte seien in Kirchheim an der Weinstraße zudem schwer verletzt worden, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Es sei zu einem Schusswaffengebrauch gekommen.



Unklar war zunächst, ob damit ein Schusswechsel gemeint war. "Es bestehen keine weiteren Gefahren", hieß es in der Mitteilung der Ermittler. Auch, warum es zu dem Polizeieinsatz kam, blieb unklar.