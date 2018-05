Oberleitungen sind gefährlich und werden oft unterschätzt. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Männer sind am Bahnhof Wismar auf eine abgestellte Güterzug-Lokomotive geklettert und offenbar nach einem Stromschlag gestorben. Die Bundespolizei geht davon aus, dass sie zu dicht an eine stromführende Oberleitung mit einer Spannung von bis zu 15.000 Volt gekommen waren.



"Wenn ein Mensch näher als eineinhalb Meter an so eine Leitung gerät, kann dies bereits tödlich enden", sagte ein Polizeisprecher. "Es wäre reine Spekulation, jetzt schon ein Motiv zu nennen", sagte er weiter.