Auch der Name des Satirikers Jan Böhmermann fällt im Zusammenhang mit den Aufnahmen. Tatsächlich hatte er bereits im April bei der Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy in einer Video-Botschaft detaillierte Andeutungen über den Inhalt gemacht - also noch bevor es "Spiegel" und "SZ" den Angaben zufolge hatten. Den Preis könne er nicht persönlich abholen, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge", hatte Böhmermann gesagt. Er verhandele gerade, wie er die "Kronen Zeitung" übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht reden. Hintergrund: In der Runde auf Ibiza ging es auch um eine Übernahme der "Kronen Zeitung" durch die vermeintliche russische Investorin.