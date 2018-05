Auch die Frage, wer wann in welchem Umfang über die Affäre informiert wurde, ist strittig. Schmid sagt, sie habe seit Anfang März versucht, Kontakt zu Horst Seehofer, der damals noch nicht vereidigte Bundesinnenminister, aufzunehmen. Am 4. April habe sie endlich mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, telefoniert. Seinen Chef informierte Mayer nicht, so dass Seehofer auch bei seinem Antrittsbesuch bei BAMF-Präsidentin Jutta Cordt am 6. April vermutlich ahnungslos war. Der Minister selbst soll erst am 19. April informiert worden sein. Nach Recherchen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland per SMS allerdings vielleicht auch schon früher.