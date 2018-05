In der jüngsten Vergangenheit erregte die Stiftung immer wieder mit Studien und Rankings zu den Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit oder Integration das Interesse der Öffentlichkeit, so etwa im Februar mit einer Untersuchung zum Lehrermangel in Grundschulen. Die baden-württembergische Bildungsministerin kritisierte die Studie als "Schreckensszenario".