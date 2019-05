China knüpft mit seinem Megaprojekt an diese beiden Routen an. Entlang der alten Handelswege baut es mit gewaltigen Investitionsprojekten in Straßen, Eisenbahnen, Energieversorgung seinen Einfluss aus. Die Volksrepublik finanziert ein Netz aus neuen Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks in Lateinamerika, Asien, Afrika und Europa. Mit dieser kontinentübergreifenden "Belt and Road"-Initiative zielt die Führung in Peking seit 2013 darauf ab, über den Ausbau der Verkehrswege ihre Handelsverbindungen zu stärken und die Absatzmärkte enger an China zu binden. Außerdem lassen die Projekte auch bei den beteiligten Baufirmen die Umsätze sprudeln.