May hat deshalb nach dem Brexit im März 2019 eine zweijährige Übergangsphase vorgeschlagen. In ihr soll für die Firmen auf beiden Seiten erst einmal alles so bleiben, wie es ist. Die EU ist grundsätzlich zu solch einem Schritt bereit - EU-Ratspräsident Donald Tusk stellte London nun aber harte Bedingungen, die May den Brexit-Hardlinern zu Hause nur schwer verkaufen kann.



"Während dieser Zeit wird das Vereinigte Königreich das gesamte EU-Recht einschließlich neuer Gesetzgebung respektieren", sagte Tusk. "Es wird Haushaltsverpflichtungen respektieren, es wird juristische Aufsicht respektieren und natürlich alle damit zusammenhängenden Verpflichtungen."



Im Klartext: In einer möglichen Übergangsphase 2019 und 2020 zahlt London weiter für das Privileg, am Binnenmarkt teilzunehmen, darf aber bei Entscheidungen zu ihm nicht mehr mitreden. Dies entspräche in etwa der "halben" EU-Mitgliedschaft, die Norwegen, Liechtenstein und Island über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben.