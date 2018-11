Diplomaten wälzten verschiedene Lösungsansätze. Denkbar sei etwa eine Zusatzerklärung oder eine Protokollnotiz zur Klarstellung, hieß es. Für Großbritannien ist das Thema ebenfalls heikel. Premierministerin Theresa May warnte zuletzt, London werde auch nach dem Brexit die "britische Souveränität schützen". Aber was immer May am Wochenende in Brüssel auch erwartet - es dürfte ein Klacks sein im Vergleich zu dem sein, was ihr bei der Abstimmung über das Abkommen im britischen Parlament blüht.