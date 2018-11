Mit dem Zusammenschluss von Intersexuellen in der Intersex Society of North America (ISNA) 1990 und dem damit beginnenden öffentlichen Auftreten der Betroffenen wurde das Grundproblem eines uneindeutigen Geschlechts in einer zweigeschlechtlich geprägten Gesellschaft erstmals zu einem öffentlichen Thema. Es entstand weltweit eine zunehmende Anzahl von Organisationen und Selbsthilfegruppen, die für Anerkennung und mehr Aufmerksamkeit für Intersexuelle kämpfen. In den vergangenen Jahren erregte Intersexualität insbesondere im Bereich des Sports Aufmerksamkeit - aufgrund populärer Fälle, wie zum Beispiel von dem ehemaligen österreichischen Skirennläufer Erika/Erik Schinegger oder der südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya.