Rohde: Der Irak steckt in einer Notlage. Er bräuchte vor allem eine Stärkung der staatlichen Strukturen. Der Staat ist schwach und verschuldet, verfügt über so wenige Ressourcen, dass er gar nicht anders kann, als zu hoffen, über solche Ausverkaufskonferenzen an Aufbauhilfe zu kommen. Diese Notlage ist eine direkte Folge der Weichenstellungen von 2003 und 2004. Selbst die Trinkwasserversorgung wird heute privatisiert. Der Staat ist also völlig ausgehöhlt, die Institutionen sind erodiert.