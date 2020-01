Der Islamische Staat (IS) überrennt im Juni 2014 die irakischen Streitkräfte bei Mossul und ruft das Kalifat aus. Die Machtlosigkeit des Staates erschüttert viele irakische Schiiten. Ali al-Sistani, vielleicht der wichtigste schiitische Geistliche des Landes, ruft seine Anhänger zum bewaffneten Kampf gegen die IS-Miliz auf. In der Folge schließen sich zahlreiche schiitische Milizgruppen zu den al-Haschd asch-Schabi, den Volksmobilmachungskräften, zusammen. Sie erhalten Waffenlieferungen im Wert mehrerer Milliarden US-Dollar vom Iran, aber auch die USA unterstützen die Gruppierung im Kampf gegen die sunnitischen Dschihadisten.



Die Unfähigkeit der irakischen Zentralregierung, die eigene Bevölkerung vor dem IS zu schützen, bringt viele Iraker gegen ihre Regierung auf. Anhänger des schiitischen Predigers Moktada as-Sadr protestieren gegen die Zentralregierung. Zahlreiche andere schiitischen Organisationen unterstützen aber weiterhin die Regierung. Manche Beobachter erkennen in den Protesten so auch Anzeichen für Spaltungen innerhalb des schiitischen Lagers im Irak: in einen pro-iranischen Teil und einen nationalistisch irakischen Teil. Die Proteste der Sadristen flammen in den kommenden Monaten immer wieder auf, sie fordern ein Ende der Misswirtschaft und bessere soziale Leistungen. Im April 2016 stürmen Tausende Demonstranten das Regierungsviertel in Bagdad und besetzten das Parlamentsgebäude. Diese Proteste waren die Vorläufer der jüngsten Ausschreitungen seit 2019.