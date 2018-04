Eine, die schon seit Jahren gegen die Luftverschmutzung in ihrer Stadt kämpft, ist Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris. Sie will bereits ab 2024 Dieselfahrzeuge in der Stadt verbieten, 2030 soll das auch für Benziner gelten. Sie hat die Uferstraßen an der Seine - sehr zum Ärger der Autofahrer - zu Fußgängerzonen umgestaltet - mit mäßigem Erfolg. Doch Frau Hidalgo lässt sich nicht einschüchtern. Ihr Ziel ist klar: Sie will die Autos aus Paris verbannen - zum Wohle der Luft. Und so werden Straßen zugunsten von Fahrrad- und Busspuren auf eine einzige Spur verengt, Autos, die älter sind als 20 Jahre, dürfen nur noch nachts oder am Wochenende fahren.