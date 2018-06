Obwohl die Verfolgung von Minderheiten in der Geschichte immer wieder vorkam, ist der juristische Begriff "Völkermord" verhältnismäßig neu. Als Folge des Holocausts verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1948 das "Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes". Erst die im Januar 1951 in Kraft getretene Konvention machte den Genozid zum völkerrechtlichen Straftatbestand. Gemäß Artikel 2 der UN-Konvention handelt es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, "begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören". Dabei geht es nicht nur um systematisches Töten, sondern auch um die vorsätzliche Verschlechterung von Lebensbedingungen sowie um Zwangsabtreibungen oder -adoptionen.





Auch wenn der Begriff "Völkermord" an das millionenfache Morden des Nazi-Regimes erinnert, spielt die Zahl der Opfer gemäß Konvention keine Rolle. Mit ihrer Ratifizierung haben sich die UN-Mitglieder verpflichtet, Verbrechen dieser Art zu verhüten und zu bestrafen. Dennoch konnte die Völkergemeinschaft weitere Völkermorde in der jüngeren Geschichte nicht verhindern. Zu den schlimmsten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg gehören der von radikalen Hutu-Milizen an Hunderttausenden Tutsis begangene Völkermord in Ruanda (April 1994) sowie in Europa das von Serben an bosnischen Muslimen verübte Massaker in Srebrenica (Juli 1995).



