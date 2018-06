Der Geheimdienstausschuss im Senat ist derjenige der drei, in dem Republikaner und Demokraten am stärksten an einem Strang ziehen. Er hat bereits mehr als 100 Personen befragt, darunter die meisten Teilnehmer des Treffens im Trump Tower. Auch Donald Trump Jr., der ebenfalls an der Unterredung teilnahm, wollen der Ausschussvorsitzende Richard Burr und der leitende Demokrat Mark Warner vorladen. Der Ausschuss sucht in breitem Rahmen nach Spuren einer Einmischung und hat auch Vertreter von Facebook, Twitter und Google vorgeladen. Sie wurden zugleich zu Maßnahmen gegen eine solche Intervention auf ihren Kanälen gedrängt. Die Senatoren warten aber noch auf weitere Informationen der Unternehmen, wie Warner der AP sagte.