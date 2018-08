Archiv: Microsoft-Deutschland-Zentrale in München. Quelle: dpa

Beim Vorgehen der EU-Wettbewerbshüter gegen Googles Geschäftspolitik beim Mobil-System Android fühlten sich viele Beobachter an den Kartellfall Microsoft erinnert, der noch in den 90er Jahren begann. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betonte jedoch schnell, der Fall sei in vieler Hinsicht anders, und die Welt habe sich seitdem auch verändert.