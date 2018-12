Auf dem Android-Smartphone ist der Play Store von Google vorinstalliert, F-Droid jedoch nicht. Deswegen muss F-Droid zuerst manuell installiert werden. Die App gibt es nicht im Play Store, sondern nur auf der Projektseite F-Droid.org: dort auf "F-Droid herunterladen" klicken. Das Smartphone lädt nun eine App-Programmdatei mit dem Namen "FDroid.apk" herunter. Dem muss man in einem sich öffnenden Dialogfenster zustimmen. Das Gerät warnt möglicherweise vor Apps aus unbekannten Quellen: dazu auf "Einstellungen" gehen und die Zustimmung erteilen, dass der gerade verwendete Browser dieser Quelle vertrauen kann. Nun lässt sich F-Droid installieren. Zu kompliziert? Auf Mobilsicher.de findet sich eine Anleitung mit Screenshots zur Einrichtung von F-Droid.



Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollte man der Browser-App im Anschluss wieder untersagen, Dateien aus unbekannten Quellen zu installieren: dazu einfach in die Einstellungen des Smartphones gehen und auf "Apps" tippen, den entsprechenden Browser auswählen und dann in der Zeile "Unbekannte Apps installieren" den Schieberegler von rechts nach links ziehen.