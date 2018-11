Was eine Pleite ist, weiß man in Detroit nur zu gut. Denn GM war schon einmal insolvent, zehn Jahre ist das her, und musste sich mühsam mit Staatshilfe aus dem Schuldensumpf herausarbeiten. Da sorgt Mary Barra lieber vor: Die Chefin kann zwar auf Milliardengewinne in den letzten Quartalen verweisen, sieht jedoch die weltweite Herausforderung aller Autohersteller sehr deutlich: Die Entwicklung des autonomen Fahrens und die Zunahme von Elektroantrieben erfordern gewaltige Umstellungen.