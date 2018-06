Die Republik Jemen liegt im äußersten Südwesten der Arabischen Halbinsel und ist mit 527.970 Quadratkilometern circa eineinhalb mal so groß wie Deutschland. Nördlicher Nachbar ist das Königreich Saudi-Arabien, im Osten liegt das Sultanat Oman. Im Süden und Westen wird das Land von den Fluten des Golfs von Aden beziehungsweise des Roten Meeres umspült.



Zum Jemen gehören auch mehrere kleinere und größere Inseln, darunter Sokotra als größte im Golf von Aden, sowie die im Roten Meer gelegenen Inseln Kamaran, die Hanisch-Inseln, Jabal Zuqar sowie Perim (arab. Mayyun) an der südlichen Meerenge, dem Bab al-Mandeb - bekannt als "Tor der Tränen".



Die Hauptstadt des Jemen ist Sanaa im Westen des Landes. Die Regierung und der Präsident befinden sich aufgrund des Bürgerkriegs aktuell in Aden im Süden.

Bildquelle: ZDF