Suizid wurde in Gesellschaften und Epochen sehr unterschiedlich bewertet, was sich auch in der Sprache niederschlug. Im Alltag wird noch häufig der Begriff "Selbstmord" verwendet. Darin spiegelt sich das Tabu, mit dem Selbsttötungen als "Mord" lange umgeben waren. Noch heute steht der Suizidversuch in manchen Ländern unter Strafe. In der katholischen Kirche galt er über Jahrhunderte als Todsünde, weil das Leben als Geschenk Gottes aufgefasst wird, das der Mensch annehmen und verantwortlich gestalten muss. Das Verbot, einen Suizidenten kirchlich zu bestatten, wurde erst im Kirchenrecht von 1983 aufgehoben.