Kerzen in Gedenken an die Anschlagsopfer in Sri Lanka. Archivbild

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Wegen konkreter Hinweise auf mögliche weitere Anschläge bleiben die katholischen Kirchen in Sri Lankas Hauptstadt Colombo vorerst geschlossen. Zunächst sollten am kommenden Sonntag im ganzen Land erstmals seit den verheerenden Anschlägen vom Ostersonntag wieder Messen stattfinden.



Kardinal Malcolm Ranjith sagte diese Pläne ab. Es gebe Hinweise aus dem Ausland, dass Anschläge auf eine Kirche und eine katholische Institution am Wochenende geplant seien, hieß es in einem Schreiben Ranjiths.