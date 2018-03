Vanessa Hinz hat ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon unter Dach und Fach gebracht. Die ehemalige Langläuferin gewann am Sonntag im finnischen Kontiolahti den Massenstart. Die 25-jährige setzte sich über die 12,5 Kilometer dank eines fehlerfreien Schießens vor der Italienerin Lisa Vittozzi und der Französin Anais Chevalier durch. "Ich habe so lange an mir gezweifelt und jetzt stehe ich ganz oben", sagte Hinz im ZDF:



Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kam nach drei Strafrunden als zweitbeste Deutsche mit einem Rückstand von 1:12,4 Minuten auf Platz sieben.