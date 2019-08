Woodstock 2019: Musikliebhaber aus aller Welt feiern fünf Jahrzehnte Hippie-Kultur

Quelle: AP

Die drei Woodstock-Tage im Jahr 1969 sorgten weltweit für Aufsehen: Rocklegenden wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und Gitarren-Ikone Santana spielten vom 15. bis 18. August 1969 vor einer halben Million hauptsächlich junger Hippies - denen auch der strömende Regen nicht die Laune verderben konnte. "Frieden, Musik und Liebe: Das gibt es hier wirklich", sagt RJ Pinto, der in Erinnerung an das Original-Festival fast jedes Jahr nach Bethel reist.



Zum 50. Jubiläum stehen einige der damaligen Stars erneut auf der Bühne, darunter neben Santana auch der frühere Frontmann der Rockband Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. Auch das Publikum ist in Teilen dasselbe geblieben - aber älter geworden. Anstatt wie damals Schulter an Schulter zu tanzen, lauschten die meisten Besucher der Musik am ersten Tag von ihren mitgebrachten Gartenstühlen aus.