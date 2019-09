Marcel Hirscher im Portrait

Quelle: ZDF

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher beendet seine außergewöhnliche Karriere. Dies bestätigte der 30-Jährige am Mittwochabend im Rahmen einer Pressekonferenz in Salzburg. Nach Hirschers zwölf Jahren im Weltcup war zuletzt bereits über einen Rücktritt des Doppel-Olympiasiegers spekuliert worden, in gut sieben Wochen wird der alpine Ski-Zirkus nun ohne den glänzenden Techniker Fahrt aufnehmen.



Der Ausnahme-Sportler holte in seiner Karriere insgesamt 67 Weltcup-Siege und feierte in der vergangenen Saison zum achten Mal in Folge den Triumph in der Gesamtwertung.