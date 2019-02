Dass Netanjahu ausgerechnet im Dezember mit einer großen PR-Kampagne die Existenz der Tunnel öffentlich machte, wird von ehemaligen Militärs wie Yaalon als "Dramatisierung" der Lage abgetan. Ein Ablenkungsmanöver in Zeiten, in denen Netanjahu unter Druck steht: Die Situation in Gaza drohte im Dezember zu eskalieren und Netanjahu sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, "nicht hart genug durchzugreifen". Zudem steht er im Zentrum einer Korruptionsaffäre. Israels Generalstaatsanwalt muss entscheiden, ob er Anklage erheben wird - und das mitten im Wahlkampf. In dem stehen sich unter anderem Yaalon und Netanjahu als Kontrahenten gegenüber. Derzeit ist Netanjahu Premierminister und Verteidigungsminister in Personalunion.