Jansen: Ich glaube nicht. Die neue Regierung hat nach deutschem Vorbild einen Koalitionsausschuss eingerichtet, mit je zwei Vertretern der Lega und des movimento 5 stelle. Angesichts des Interesses beider Regierungsparteien am Zugriff auf staatliches Geld dürfte dieser Ausschuss auf absehbare Zeit Kompromisse finden. An Neuwahlen hat keine relevante politische Kraft Interesse - wenn überhaupt die rechtsextreme Lega, die in aktuellen Umfragen bei 30 Prozent steht.



Die Sozialdemokraten (Partito Democratico) sind in den Umfragen im freien Fall, noch schwächer würde der früher starke Mann Berlusconi abschneiden. Das Mitte-Rechts-Lager, das seit 1945 trotz ständiger Regierungswechsel für Stabilität gesorgt hat - zunächst in Form der Democrazia Cristiana, dann in Berlusconis Forza Italia - gibt es nicht mehr. Die meisten Mitte-Rechts-Wähler unterstützen nun die rechtsextreme Lega. Politisch-kulturell hat das dramatische Folgen: Es gibt keine staatstragende Mitte mehr, geprägt durch Wirtschaftsliberalismus, Katholizismus und Parlamentarismus.