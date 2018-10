Der Text sorgte für Empörung, weil er laut mehreren Historikern an eine Rede Hitlers erinnere. Hitler sprach 1933 von einer "kleinen wurzellosen Clique", "die die Völker gegeneinander hetzt", von "Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder Wien oder in London, und die sich überall zu Hause fühlen". Laut dem Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz meinte Hitler mit diesen Menschen Juden.