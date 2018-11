Für die meisten ist der Krieg etwas sehr Persönliches. Nicolas Offenstadt

Jörn Leonhard: Ich glaube, dass in Deutschland der 9. November, also das Revolutionsdatum in Berlin und der 11. November sehr eng zusammenhängen und für viele Deutsche ist der 11. November, also der Waffenstillstand, ein bisschen im Schatten der Revolution geblieben.



Nicolas Offenstadt: In Frankreich ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg noch sehr lebendig, das wird nicht von der Politik vorgegeben. Für die meisten ist der Krieg etwas sehr Persönliches, etwas, das die Groß- und Urgroßeltern erlebt haben.