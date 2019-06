Kiran Klaus Patel: Eine Fußnote der Geschichte ist sie ganz bestimmt nicht. Man wird sie als die Premierministerin in Erinnerung behalten, die versuchte, die Suppe auszulöffeln, die andere dem Land eingebrockt hatten, und die daran scheiterte. Das sichert ihr auf jeden Fall einen Platz in den Geschichtsbüchern. Vor dem Referendum hatte sich Theresa May für einen Verbleib in der EU ausgesprochen, wenngleich ihr Engagement für die Sache überaus lahm war. Nachdem David Cameron zurückgetreten war, setzte sie sich parteiintern gegen mehrere Konkurrenten durch. Zunächst sah es so aus, als hätte sie die Sache gut im Griff.