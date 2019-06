Mir ist völlig unklar, warum ein absoluter Profi im Geschäft wie Andrea Nahles es so weit hat kommen lassen.

Weichlein: Ehrlich gesagt bin ich perplex. Andrea Nahles hat fast so viel politische Erfahrung wie Angela Merkel. Seit über 25 Jahren zieht sie in der SPD die Strippen. Sie hat Männer wie Franz Müntefering zu Fall gebracht. Sie ist mit allen Wassern gewaschen. Mir ist völlig unklar, warum ein absoluter Profi im Geschäft wie Andrea Nahles es so weit hat kommen lassen.