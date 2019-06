heute.de: Seit Jahrzehnten engagieren Sie sich in der Frauenbewegung. Was nervt Sie am meisten?



Joris: Zum Teil, dass wir immer wieder dieselben Argumente austauschen und nur langsam vorwärtskommen. Vor allem nervt mich aber, dass wir bei der Wertigkeit von Arbeit die falschen Prioritäten haben. Erziehung, Bildung, Betreuung oder Pflege von Menschen ist doch eine sehr wichtige, wertvolle Arbeit. Aber wir lassen uns die nichts kosten. Stattdessen kassiert ein Banker mit Aktien-Spekulationen hohe Löhne.



heute.de: Am 8. März gab es einen Frauenstreik in Deutschland. Geändert hat sich seitdem aber nichts.