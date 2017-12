Gabriele Goerz steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Nein, damit habe sie nicht gerechnet. 21 Prozent? "Das verstehe ich wirklich nicht", sagt sie. Goerz ist Mitte 50, trägt einen Martin-Schulz-Button an der Bluse und schleicht bedröppelt durchs Willy-Brandt-Haus. Eigentlich habe Schulz doch sehr viel richtig gemacht. Sich etwa gegen die Rente mit 70 gestellt. "Wir stehen doch wie keine andere Partei für soziale Gerechtigkeit", sagt sie. Und ihr Sohn neben ihr, ebenfalls mit Schulz-Button am Sakko, nickt zustimmend. So richtig verstehen die beiden die Wähler nicht.