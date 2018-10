Das Kronentor des Zwingers und die Semperoper in Dresden. Quelle: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

Gründerzeithäuser, Barockvillen, Residenzschloss: In Sachen Erhaltung historischer Bausubstanz hat Dresden den besten Ruf unter den großen deutschen Städten. In einer Umfrage des Allensbach-Instituts wählten 63 Prozent der Befragten die sächsische Landeshauptstadt zur Nummer eins.



Auf den Plätzen folgen Berlin, München, Leipzig und Hamburg. Die Schlusslichter sind die Ruhrgebietsstädte Essen und Dortmund. Damit liegt Ostdeutschland in Sachen Denkmalschutz in den Augen der Deutschen vorn.