Schauspielerin Ali Stroker

Quelle: reuters

Erstmals ist bei der Verleihung der wichtigsten Theaterpreise der USA eine Trophäe an eine Schauspielerin gegangen, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ali Stroker (31) wurde in New York für ihre Rolle der Ado Annie in dem Musicalrevival "Oklahoma!" ausgezeichnet. Seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren ist Stroker gelähmt.



Dieser Preis sei für jedes Kind mit einer Behinderung, das darauf gewartet hat, sich in dieser Halle vertreten zu sehen, sagte Stroker in ihrer Dankesrede.