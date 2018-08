Sommerwetter. Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Am kommenden Wochenende dürfte Schluss mit der Hitzewelle in Deutschland sein. Davon geht der Deutsche Wetterdienst in Offenbach aus. Zum Wochenstart klettern die Temperaturen bei viel Sonne aber erstmal wieder auf bis 36 Grad.



Erst am Mittwoch verlagert sich der Hitzeschwerpunkt in Richtung Osten. Der genaue Ablauf des Wetterumschwungs sei noch unsicher, hieß es vom DWD. "Spätestens am Wochenende sollte die mittlerweile historische Hitzewelle aber überall in Deutschland beendet sein."