Papst besucht erstmals die Arabische Halbinsel. Archivbild

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus ist zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Die Emirate wollen mit dem Besuch Toleranz demonstrieren. Toleranzminister Nahyan bin Mubarak Al Nahyan verspricht sich von dem Besuch im ZDF-Interview eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den Religionen in dem Land.



Amnesty International weist hingegen auf die Menschenrechtsverstöße hin. In den Emiraten gilt etwa noch die Todesstrafe - eine Maßnahme, die Franziskus strikt ablehnt.